Президент Eagle FC рассказал о статусе боя между Емельяненко и Дос Сантосом

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, в каком статусе находится возможный поединок между легендой ММА и бразильцем Джуниором Дос Сантосом.

В мае перед турниром Eagle FC 47 в Майами владелец промоушена Хабиб Нурмагомедов заявил, что в случае победы Дос Сантоса над Йорганом Де Кастро постарается устроить бразильскому ветерану бой с Федором Емельяненко.

«Так как Дос Сантос получил такую досадную травму, и, если, конечно, выиграл бы, то можно было бы так раскачать его бой с Федором, который ранее объявил Хабиб, — сказал Завуров «СЭ». — Тогда, конечно, мы могли бы организовать. А сейчас с такой травмой... Когда он вернется, и как это все будет? И, возможно, Федор максимум проведёт один бой, а не два. И Дос Сантос возрастной, после такой травмы... У него такая шишка, связку он порвал».

«Актуален ли бой с Федором, несмотря на поражение Дос Сантоса? Да, — продолжил Завуров. — Все, кто смотрел этот бой, говорили, что Дос Сантос по очкам выигрывал. Да, конечно, он не в такой хорошей форме, как раньше, когда он работал агрессивно первым номером. После простоя не всегда хорошо получается. Но он выглядел неплохо, и он бой выигрывал. Вопрос в том, когда он сможет теперь вернуться?».

Дос Сантос техническим нокаутом уступил Де Кастро в связи с травмой, полученной в третьем раунде.