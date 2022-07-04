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Сегодня, 20:15

Шлеменко оценил победу Волкановски в третьем бою против Холлоуэйя

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о победе чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски в третьем бою с Максом Холлоуэем.

«Волкановски хорошо себя показал, он активно давил. Однозначно, он сильно спрогрессировал. Какой он был в начале и какой сейчас — совершенно разные чемпионы. Как его побеждать? Думаю, время покажет. Скоро кто-нибудь из России подойдет к титульнику в полулегком весе, и мы увидим. Мовсар Евлоев, например. На самом деле, с Волкановски нужно просто драться, вести бой на встречных курсах. Навязать ему бой духового плана», — сказал Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Третий поединок Холлоуэй — Волкановски состоялся в рамках турнира UFC 276, прошедшего в ночь на 3 июля в Лас-Вегасе. В этом противостоянии единогласным решением судей победил Алекс.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slemenko-o-vystuplenii-volkanovski-on-stal-soversenno-drugim-cempionom-42416/
Алекс Волкановски
Александр Шлеменко
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