Харитонов — о конфликте Даны Уайта с женой: «Дали друг другу по морде пьяные»
Харитонов считает нормальным обмен пощечинами между Даной Уайтом и его женой
42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) прокомментировал «СЭ» публичный конфликт Даны Уайта с его женой в канун Нового года.
«Да, нормально это. Дали друг другу по морде пьяные. Это нормально. Это же семья. Я думаю, они уже не в первый раз живут так в обнимку», — сказал Харитонов.
Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.
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