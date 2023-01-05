Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:35

Харитонов — о конфликте Даны Уайта с женой: «Дали друг другу по морде пьяные»

Харитонов считает нормальным обмен пощечинами между Даной Уайтом и его женой
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) прокомментировал «СЭ» публичный конфликт Даны Уайта с его женой в канун Нового года.

«Да, нормально это. Дали друг другу по морде пьяные. Это нормально. Это же семья. Я думаю, они уже не в первый раз живут так в обнимку», — сказал Харитонов.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
Сергей Харитонов
ММА
0
Читайте также
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
«Не найдется человека лучше». Гретцки ждет Овечкина на вершине
Тайвань расширил экспортные санкции в отношении РФ
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конор Макгрегор: «Федор — один из лучших бойцов всех времен!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости