Харитонов считает нормальным обмен пощечинами между Даной Уайтом и его женой

42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) прокомментировал «СЭ» публичный конфликт Даны Уайта с его женой в канун Нового года.

«Да, нормально это. Дали друг другу по морде пьяные. Это нормально. Это же семья. Я думаю, они уже не в первый раз живут так в обнимку», — сказал Харитонов.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.