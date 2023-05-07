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Генри Сехудо намекнул, что больше не вернется в бои

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) заявил, что он хочет проводить больше времени с семьей.

«Что дальше? Мне нужно залечить спину. К тому же моя жена беременна, мы готовимся ко второму ребенку, — сказал Сехудо на пресс-конференции. — В последние два-три месяца я не мог уделять своему ребенку достаточно внимания. Мне жаль. Я хороший отец, и я обожаю проводить время со своим ребенком, играть с ним. Время, проведенное с ним, многое для меня значит.

Может быть я подерусь, если Дана даст мне еще один титульный шанс. Если нет, то мне придется поговорить с женой и решить, что делать дальше".

Алджамейн Стерлинг (23-3) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Генри Сехудо
UFC
ММА
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