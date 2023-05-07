Брэндон Морено бросил вызов Генри Сехудо

Чемпион наилегчайшего веса UFC Брэндон Морено (21-6) обратился к экс-двойному чемпиону UFC Генри Сехудо (16-3) с предложением провести бой в Мексике.

«Генри, повремени с завершением карьеры. Подожди меня. Сперва я выиграю в июле, а затем мы можем уладить наши дела. Давай подеремся в Мехико. Я готов подняться в легчайший вес, к черту пояса! Только ты и я в октагоне!!!» — написал Морено в соцсетях.

Генри на пресс-конференции UFC отметил, что не примет бой с Морено в Мексике, но готов рассмотреть возможность проведения боя в США.

Морено победил Дейвесона Фигередо (21-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Алджамейн Стерлинг (23-3) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

