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Сегодня, 11:59

Навка высказалась в поддержку российских спортсменов, меняющих гражданство

Навка заступилась за российских спортсменов, меняющих гражданство
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказала мнение, что нельзя называть предателями спортсменов, сменивших гражданство. По ее словам, у каждого есть своя личная история, причины и право на выбор.

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует РБК Навку.

Ранее известный российский тренер Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут начать менять гражданство, так как 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех россиян от международных соревнований.

Российские спортсмены уже пропустили чемпионат мира в Монпелье и вместо этого выступили на Кубке «Первого канала» в Саранске.

Источник: https://sportrbc.ru/news/624c81069a79477dbadef196
Татьяна Навка
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