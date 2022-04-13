Лиана Джоджуа заявила, что ее главной целью является возвращение в UFC

Боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа, ранее подписавшая контракт с французской лигой Ares FC, заявила, что ее главной целью является возвращение в UFC.

«Честно признаться, у меня нет планов на чемпионство в данной организации (Ares FC). Для меня важнее встать на тропу побед и затем вернуться в UFC. Моя цель — вернуться в UFC. У меня не долгосрочный контракт. Я не привязана к промоушену. Это сделано для того, чтобы у меня были возможности после этого боя выступать и в других организациях», — приводит слова Джоджуа MMA.Metaratings.ru.

Джоджуа в следующий раз выйдет в октагон против россиянки Дарьи Железняковой в рамках турнира Ares FC 6, который должен состояться 20 мая в Париже.

Спортсменка последний поединок провела против американки Кортни Кейси в ноябре 2021 года в рамках турнира UFC Vegas 42. В этом противостоянии грузинка уступила своей сопернице единогласным решением судей. После этого поражения Лиана была уволена из UFC. На ее счету восемь побед и пять поражений.