Бразильский фанат заставил Родригеса признаться в любви к Харитонову

Бразильский болельщик Томер Савойя, приехавший в Россию на ЧМ-2018, заставил бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса признаться в любви к своему будущему сопернику россиянину Сергею Харитонову.

— «А теперь сделай лицо позлее и повторяй за мной: «Я! Харитонов! Я люблю тебя! Харитонов, я люблю тебя! Оссс!» — сказал Савойя, которого цитирует «РЕН ТВ».

Также Савойя спросил спортсмена: «В чем сила, брат?». Родригес ответил словами Данилы Багрова из фильма «Брат»: «В правде».

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF за чемпионский титул в весовой категории свыше 110 кг. 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.