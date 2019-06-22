Бразильский боец ММА Силва провалил допинг-тест перед дебютом в UFC

Чемпион М-1 бразильский боец Бруно Силва не прошел тест перед дебютом в UFC. Его первый поединок должен был пройти 1 июня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды бойца, Силва использовал несертифицированные добавки, в которых было обнаружено вещество, увеличивающее уровень тестостерона. В настоящее время идет расследование, будет вскрыта проба "В".

В июне 2018 года Силва одержал победу над Александром Шлеменко. В М-1 на счету Силвы 19 побед и 6 поражений.