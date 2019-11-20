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Брат Хабиба отстранен от боев на 180 дней по медицинским показаниям

23:22
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В UFC опубликовали информацию о бойцах, получивших отстранение по медицинским показаниям после турнира UFC Fight Night 163 в Москве. Максимальный срок составил 180 дней. Столько пропустят Абубакар Нурмагомедов, Грег Харди, Далч Луангимбулу, Григорий Попов и Джессика Роуз-Кларк, сообщает MMA Fighting.

Нурмагомедов в первом раунде проиграл Давиду Заваде. У него диагностирована травма локтя. Ему прописан отдых на 21 день, после брат Хабиба?? может приступить к контактным тренировкам.

Также Забит Магомедшарипов отстранен на семь дней.

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