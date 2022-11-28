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Сегодня, 17:26

Бой между Немковым и Ромеро в Bellator может быть перенесен

Иван Шитик
Корреспондент
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Поединок между чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро может не состояться 4 февраля, сообщает ТАСС.

Россиянин проводит процедуры восстановления после боя против Кори Андерсона. Так что дата поединка с Ромеро может измениться.

18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей.

Бой также носил статус финала «Гран-при», за победу Немков получил 1 миллион долларов.

В активе 30-летнего россиянина 15 побед и 2 поражения.

Вадим Немков с&nbsp;Федором Емельяненко и&nbsp;командой держат чек на&nbsp;1 миллион долларов. «Чек на миллион долларов подарил фанату. Слишком большой». Немков вернулся в Россию и дал масштабное интервью

Источник: https://tass.ru/sport/16444655
Вадим Немков
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