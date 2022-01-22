Рустам Керимов: «В UFC были готовы меня подписать, но мне не одобрили визу»

Боец лиги АСА Рустам Керимов рассказал о том, почему не смог подписать контракт с UFC.

«Обману вас, если скажу, что не хотел в UFC. Хотел проверить эту атмосферу и себя в ней. Но я не умираю от того, что не попал туда. Я попытался сделать визу, мне ее не одобрили. Потом я даже не пытался этого делать. Был абсолютно свободен тогда. Правда, я отдохнул от боев, поэтому у меня сейчас новый заряд.

В UFC были готовы подписать меня, если я сделаю визу. Вся проблема была в ней. Они даже причину не объясняют, почему отказано", — приводит слова Керимова «КП».

На турнире АСА 135 в Грозном, которой пройдет 28 января, со-главным боем вечера станет реванш между Керимовым и Абдулрахманом Дудаевым.