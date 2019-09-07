Боксер Проводников пожелал удачи Хабибу перед боем с Порье

Российский боксер Руслан Проводников пожелал успехов чемпиону UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабибу Нурмагомедову в бое против американца Дастина Порье.

— Удачи! Победа за Орлом! — написал Проводников в своем Instagram.

Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь