Боксер Проводников пожелал удачи Хабибу перед боем с Порье
14:50
Российский боксер Руслан Проводников пожелал успехов чемпиону UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабибу Нурмагомедову в бое против американца Дастина Порье.
— Удачи! Победа за Орлом! — написал Проводников в своем Instagram.
Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //
Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь
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