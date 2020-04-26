Боец UFC рассказал, как Хабиб по-дружески отдал ему победу на турнире

Боец UFC Рустам Хабилов в интервью «СЭ» рассказал о том, как встречался с Хабибом Нурмагомедовым в финалах чемпионата Дагестана по боевому самбо.

— Раз уж вы тренировались с 17 лет с Хабибом, наверное, всем будет интересно узнать, кто кого переигрывал в борьбе.

— Когда я начинал, Хабиб уже неплохо боролся, но он немного младше меня. Не помню, чтобы мы на спор зарубались. Просто тренировались, старались друг другу помочь. Мы два раза встречались в финале чемпионата Дагестана по боевому самбо. В первый раз, когда мы встретились в финале, он поднял мне руку и поздравил с чемпионством. Во второй раз мы вышли в финал уже по другой версии — где есть шлемы. Помню, что провел там всего два боя, остальные почему-то сорвались, у многих были травмы. В общем, легко вышел в финал. Хабиб тоже вышел в финал, только провел около шести очень тяжелых боев. Тогда уже я его поздравил и отдал чемпионство.

33-летний Хабилов выступает в UFC c 2012 года, провел там 13 боев (10 побед, 3 поражения) — это наибольший показатель среди российских бойцов. (Илья Андреев)

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