Боец UFC из Краснодара назвал самого опасного соперника для Хабиба

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» высказал мнение, кто сейчас мог бы быть наиболее опасным соперником для чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

На 18 апреля запланирован бой между Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Оба идут на сериях из 12 побед, однако, по мнению Царукяна, Хабиб — явный фаворит поединка.

— Кто тогда является угрозой Хабибу в вашем дивизионе?

— Мне очень понравилось, как в последнем поединке подрался Оливера. Думаю, он способен что-то противопоставить.

— А Конор Макгрегор?

— Он всегда непредсказуем, у него есть тот самый нокаутирующий удар, которого все боятся. Если будет реванш, то Макгрегору остается полагаться только на то, что он сможет попасть. Не попадет — шансов нет. По очкам тоже проиграет.

Царукян должен был провести бой 11 апреля на турнире UFC Fight Night 172 в Портленде (США) с бразильцем Дави Рамосом (10-3). Однако шоу было отменено из-за пандемии коронавируса, а поединок перенесен на неопределенный срок.

— Есть ли несправедливость в том, что UFC отменила три турнира, однако пытается всеми силами провести поединок Хабиба с Фергюсоном? — вопрос Царукяну.

— Нет, потому что Хабиб и Фергюсон — это основной кард, из-за этого приходят люди. Тем более, что эти бойцы пытаются подраться уже пятый раз. Дана Уайт даже однажды сказал, что больше никогда не организует этот бой, но Фергюсон начал всех побеждать, пришлось давать титульный бой. Сейчас получается, что все зависит от UFC и даже от Америки в целом. Если бы Хабиб дрался с кем-то другим, то, уверен, поединок бы перенесли так же, как и остальные. Здесь же принципиальное противостояние, все хотят наконец увидеть бой, поэтому Дана и пытается организовать его.

На счету 23-летнего Царукяна 14 побед и 2 поражения в ММА. Боец живет и тренируется в Краснодаре. В UFC он представляет Армению. (Илья Андреев)