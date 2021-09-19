Боец UFC Фахретдинов: «Татарский народ мне финансово не помогает. Дарят одни грамоты»

Российский средневес UFC татарского происхождения Ринат Фахретдинов рассказал о встрече с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и высказался о своем народе.

«К сожалению, дальше грамот у нас среди татар не идет, — сказал Фахретдинов «СЭ». — Нам дарят только грамоты и благодарности. У меня целый дом [завален] этими благодарностями. Я же семью этими благодарностями не прокормлю ведь. Если бы он [Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов] сказал: «Помогите пацану», то тогда все крупные корпорации и компании помогли бы. Там не так много денег требуется, как всем кажется. Но команды от него нет, и, к сожалению, татарский народ за исключением, конечно же, Марата Капкаева, мне не помогает».

«Мой спонсор далеко не моей нации, веры человек, но он мне помогает, а наши спят. Я не знаю, чего они хотят. Когда в UFC выиграю, то, наверное, друзьями в кавычках будем».

Последний бой Фахретдинов провел в январе прошлого года на совместном турнире UAE Warriors и EFC в Арабских Эмиратах, где на глазах Даны Уайта наглухо нокаутировал бывшего бойца UFC Эрика Спайсли.

На счету 29-летнего Фахретдинова 20 побед и 2 поражения в ММА.