Российский средневес UFC татарского происхождения Ринат Фахретдинов рассказал о встрече с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым по прозвищу Хасбик, который несколько месяцев назад должен был провести бой с таджикским певцом Абдурозиком.

«Хасбик — тигр, честно говоря. Хотел ли я, чтобы он подрался с Абдурозиком? Наверное, нет, — сказал Фахретдинов «СЭ». — С одной стороны, я рад, что они устроили пресс-конференцию, но не подрались. Они заработали денег, потому что его на работу не возьмут. Человек заработал, и я в этом плане рад. Но я не хотел видеть этот бой, потому что многие не понимая смеялись бы над ними из-за того, что у них там какие-то отклонения. Хотя, кто бы смеялся, то значит у этого человека отклонения в голове. Мы же не выбираем какими нам родиться. Национальность, внешний вид — мы это не выбираем. Нас Всевышний создал такими, а быть человеком — это уже наш выбор. Поэтому... Я бы не хотел видеть этот бой».

В январе прошлого года Фахретдинов (18 побед, 1 поражение) выступил на совместном турнире UAE Warriors и EFC в Абу-Даби, где на глазах Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова победил нокаутом бывшего бойца UFC американца Эрика Спайсли.