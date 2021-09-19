Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Познер: «Постараюсь обязательно пригласить Хабиба на интервью, он выдающийся человек»

12:10
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Российский журналист Владимир Познер сказал, что готов пригасить экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на интервью на Первом канале.

Ранее Хабиб заявил, что Познер — его любимый журналист, и он хотел бы прийти к нему на интервью.

«Хабиб выдающийся человек. Я знаю об этом высказывании, но моя программа выходит в эфир в этом году с 4 октября. Я постараюсь связаться с Хабибом и обязательно его приглашу», — сказал Познер на YouTube-канале Eurosport Россия.

24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого боя он сообщил о желании завершить карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Трусова с трудом обыграла 15-летнюю кореянку. Александру рано короновать олимпийской чемпионкой
Один из лучших легионеров КХЛ получил тяжелую травму, и клуб расторг с ним контракт. Похоже, он покинул лигу навсегда
Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
6
Офсайд