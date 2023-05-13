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Боец Top Dog Шишков сломал палец в бою с Арцулаевым

Алина Савинова
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Российский кулачный боец Евгений «Шиша» Шишков рассказал о травме, которую получил в поединке с Мурадом «Дедком» Арцулаевым.

«Это было, по-моему, во втором раунде. Правый прямой кинул и попал в лоб. После этого я также много бил правой. На адреналине по ходу боя не особо замечаешь, что у тебя что-то болит. Я чувствовал, что у меня подопухли руки, но все равно кидал удары на морально-волевых и попадал. Я сломал безымянный палец. Это моя старая травма, которую получил еще в детстве. Ударил, и кость немного сместилась, а я на это забил. Вроде, затянулось и все. А тут от сильного удара кость треснула и снова сместилась. Сейчас будем заниматься рукой. Сделаем операцию, потом в гипс и начинаем восстанавливаться, есть кальций, пить витамины и пытаться активно восстановить руку», — цитирует Шишкова MMA.Metaratings.ru.

7 мая Шишков единогласным решением судей одержал победу над Арцулаевым в рамках турнира Top Dog 20 в Москве.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shisha-slomal-palec-v-boyu-s-dedkom-250641/
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