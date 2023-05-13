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Сегодня, 12:24

Бакытжанулы хотел бы подраться с Хиллом и Прохазкой

Сергей Разин
корреспондент
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Казахский полутяжеловес Асылжан Бакытжанулы рассказал о том, что хотел бы провести поединки с действующим чемпионом UFC Джамалом Хиллом и с экс-обладателем титула Иржи Прохазкой.

«Да, мне было бы интересно подраться с Джамалом Хиллом или Иржи Прохазкой. Вообще смело. Правильный лагерь и правильная подготовка, и я готов выйти с любым бойцом. Сойдемся по условиям и датам, и я на старте. Чем сложнее, тем лучше. Меня такие сильные соперники и сложные бои мотивируют. Готов к вызову.

Сейчас в UFC постоянно меняются чемпионы, поэтому не могу назвать фаворита в очном противостоянии Хилла и Прохазки. Один удар все решает. Бои Хилла я вообще не смотрел, а Прохазка выглядит фаворитом", — приводит слова Бакытжанулы MMA.Metaratings.ru.

Б??лижайший бой Бакытжанулы проведет против Арсения Смирнова 13 мая на турнире RCC 15. Бой между Хиллом и Прохазкой может состояться 19 августа на UFC 292 в Бостоне.

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