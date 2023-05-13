Шишков: «К третьему бою с Исаевым надо подходить красиво и разогревать его яркими перфомансами»

Российский боец Top Dog Евгений «Шиша» Шишков ответил на вопрос о возможной трилогии в противостоянии с Исой «Тандовским» Исаевым.

«Сейчас этот бой неактуален. Тандовский делает все правильно. Он выбрал бой с Никулиным, а у меня сейчас в планах восстановить руку и подраться за чемпионский титул с Кантемиром Калажоковым. Я считаю, что сейчас третий бой с «Тандовским» не нужен. К нему надо подходить красиво и разогревать его яркими перфомансами, как мы любим. Мы с ним можем нормально разогреть бой, но на это надо время. Просто так кулаками махать любой может, а вот обыграть, красиво выждать и сделать классные штуки в плане раскрутки, надо уметь. Вот как у меня с Дедком вышло», — цитирует Шишкова MMA.Metaratings.ru.

Шишков и Исаев провели два боя в 2022 году. В апреле победу одержал «Шиша», а в ноябре Тандовский взял реванш единогласным решением судей.