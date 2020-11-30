Боец АСА Иван Штырков в интервью журналистам прокомментировал примирение между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга бизнесмена Руслана Абдо. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Однако затем Абдо и Харитонов заявили, что у них нет претензий к Яндиеву.

— Как бы повели себя на месте Харитонова?

— Ни в коем случае не идти и не писать заявление (в полицию). Сергей Харитонов вырос в таком обществе и должен был быть воспитан в такое время, когда делать такое было западло. Когда ты живешь в таком обществе, в этом мире бойцов, получить по лицу вне зависимости от того, на улице или в ринге — это нормально. Я так считаю, что это нормально. В их противоречия я не вдаюсь. Но так, как поступил Харитонова — в нашем, мужском, мире... Да, мы не должны такого допускать. Бойцы не должны драться на улице с голыми кулаками друг против друга. Это плохой пример. Но это произошло. Но ты мужик.

— Что делать дальше?

— Разбирайся, как можешь. Разбирайся по-мужски. Вызови его в клетку.

— Тогда такие ситуации приведут к тому, что рано или поздно кого-то зарежут.

— Зарежут? Ну он же дружбу вел с Яндиевым до этого. И не думал, что его зарежут. А когда возникла такая ситуация, он начал думать, что его могут зарезать. Странно тогда это. Что нужно сделать, чтобы брат/друг набил тебе морду на мероприятии. Значит, ты что-то сделал и что-то сказал — и поплатился. Кто прав или нет — их ситуация, вдаваться не буду... Но идти и подавать эти заявления, а потом извиняться... А если уж подал заявление — иди тогда до талого. Ты подал заявление — осади человека, если уж на то пошло. Подал заявление — иди до конца, иди в суд. А тут тебе денег дали, или почему ты отказался от заявления? Если ты сделал это (подал заявление в полицию), чтобы поиметь денег — то это еще хуже. (Илья Андреев)