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18 марта, 23:49

Боец ММА Саидов умер после кровоизлияния в мозг

Мария Гусева
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Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, которую получил на тренировке, сообщает ТАСС.

Сообщается, что 29-летний спортсмен получил повреждение во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Боец находился в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Спустя некоторое время врачи сообщили, что ничего не могут сделать и отключили его.

Саидову было 29 лет. У него осталось четверо детей. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.

Источник: ТАСС
ММА
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