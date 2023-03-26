Кори Сэндхэген: «Вере не стоит драться в таком стиле. Когда ты отдал два первых раунда, тяжело потом выиграть три»

Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген поделился впечатлениями от победы над Марлоном Верой на UFC San Antonio.

«Я дрался так, как и положено драться с ребятами, у которых есть нокаутирующая сила, — сказал Сэндхэген на послематчевой пресс-конференции. Марлон не очень хорошо сокращает дистанцию, поэтому я знал, если я не буду сокращать ее за него, ему будет тяжело попасть по мне.

Я дрался так, как и положено драться с ребятами, у которых есть нокаутирующая сила. Марлон не очень хорошо сокращает дистанцию, поэтому я знал, если я не буду сокращать ее за него, ему будет тяжело попасть по мне".

Сэндхэген победил Веру раздельным решением в главном событии UFC San Antonio.