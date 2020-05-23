«Благодаря ему я являюсь тем, кем являюсь». Уланбеков обратился к отцу Хабиба

Российский боец UFC Тагир Уланбеков в Instagram обратился к отцу и тренеру российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу. 57-летний специалист находится в больнице.

«Ассаламу алейкум! Во многом, благодаря этому человеку сегодня я являюсь тем, кем я являюсь! Я помню каким я пришел к нему и что он сделал для меня лично! Этот человек вложил в меня и в мою маленькую семью очень много труда, времени и нервов! Да исцелит вас Всевышний наилучшим образом, Абдулманап Магомедович», — написал Уланбеков.

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