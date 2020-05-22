Бенавидез и Фигейреду поспорят за вакантный титул в наилегчайшем весе

UFC предпримет вторую попытку определить нового чемпиона наилегчайшей весовой категории. Топовые претенденты Джозеф Бенавидез и Дейвисон Фигейреду вновь будут оспаривать вакантный титул дивизиона, сообщает MMA Junkie.

Дата поединка все еще официально не утверждена, но при этом ожидается, что реванш пройдет 18 июля.

После того, как Генри Сехудо решил оставить титул в наилегчайшем весе, промоушен тут же организовал поединок между Бенавидезом и Фигейреду на турнире UFC on ESPN+ 27, который прошел в феврале.

За день до боя Фигейреду провалил взвешивание, а потому более не мог претендовать на чемпионский пояс