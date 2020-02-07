Белорусский боец смешанного стиля подписал контракт с Bare Knuckle FC

Белорус Алексей Кудин подписал контракт с известным промоушеном кулачных боев Bare Knuckle FC, сообщает компания GAGARIN.

Контракт рассчитан на 18 месяцев, дебют бойца смешанного стиля запланирован на 11 апреля, имя соперника пока не разглашается.

— Я планирую завоевать пояс в организации BKFC! — заявил Кудин. — Хочу показать яркие, зрелищные бои с победами и хорошими нокаутами. Американцы любят это! Что касается соперника, кого предложат к тому и буду готовиться!

К своим 35 годам Кудин провел 40 боев по правилам ММА, в 26 из которых одержал победы. Он является пятикратным чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WBKF.