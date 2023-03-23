Чемпион Top Dog уверен, что Дацик победит Джонсона

Чемпион Top Dog Наим Давудов уверен, что Вячеслав Дацик победит американца Кевина Джонсона.

«У Дацика агрессивный стиль, он пытается попасть своей правой рукой. Я думаю, что ему не составит труда одержать победу над Джонсоном. Я думаю, что Дацик выиграет нокаутом. Думаю, что своей фирменной правой рукой он пойдет вперед и выиграет бой досрочно. Я бы не сказал, что у него техничный соперник. Просто груда мышц, наверное, больше», — приводит РЕН ТВ слова Давудова.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.