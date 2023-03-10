Бадаев заявил, что Одилова можно назвать одной из главных звезд АСА

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о выступлении таджикского бойца Фаридуна Одилова на турнире.

«Одной из главных звезд лиги его точно можно назвать. В числе тех, кто заметен, кого поддерживают, он находится. Мы подписывали его именно в таком качестве, понимая, что за его спиной целая страна. Болельщики его любят, его поддерживают. Эта любовь проявляется не только в комментариях в соцсетях. Болельщики ездят за ним, приходят на его турниры и покупают билеты. Так было в Казани, в его дебюте в лиге АСА, так произошло и сейчас в Москве. Всех таджикских бойцов поддерживают земляки. На сегодня этот сегмент болельщиков самый активный в лиге АСА. Мы очень благодарны им за то, что они проявляют такую инициативу и создают такую атмосферу», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

В поединке на турнире АСА 153 в Москве, который прошел 9 марта, Одилов победил бразильца Наталисио Фильо техническим нокаутом в первом раунде.