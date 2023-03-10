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Рамазан Исмаилов: «Если Ян работал над своей борьбой, то у него есть все, чтобы победить Двалишвили»

Алина Савинова
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, высказался о предстоящем поединке между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Желаю Петру победы, но будет очень сложно. Сможет ли Двалишвили повторить сценарий боя со Стерлингом? Мы видели, как Стерлинг дрался в первом бою — Петр выигрывал у него в одни ворота, но допустил ошибку. Второй поединок был близким — 3:2 по раундам. Двалишвили и Стерлинг разные бойцы по габаритам, и если Ян работал над своей борьбой, то у него есть все, чтобы победить», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Поединок пройдет на турнире UFC в ночь с 11 на 12 марта. В активе Яна 16 побед и четыре поражения. У Двалишвили 15 побед и четыре поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ramazan-ismailov-esli-yan-rabotal-nad-bor-boj-u-nego-vse-shansy-pobedit-dvalishvili/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
ММА
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