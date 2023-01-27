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27 января, 17:48

Бадаев: «Мы боремся за Нганну. Я уже связался с его менеджерами»

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился информацией о переговорах с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Мы уже за него боремся. Мне скинули его контакты, контакты его менеджера. Я уже связался с ними. Ждем ответ, диалог идет. Не думаю, что заплатим 10 миллионов, но мы могли бы поговорить о более адекватной цене. Если он кому-то сказал о 10 миллионах, это не обязательно означает, что он нам назовет эту же цифру. Часто так бывает, что бойцы называют разным организациям разные цифры. Конечно, он захочет получать больше, чем в UFC. В Bare Knuckle или в боксе ему дадут такой гонорар. А в MMA я даже не знаю, кто это сделает», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Последний бой 36-летний камерунец провел против Сирила Гана в январе 2022 года на турнире UFC 270. Судьи единогласным решением присудили победу Нганну.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-aca-aslanbek-badaev-my-boremsya-za-ngannu-idet-dialog-s-menedzherami/
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