Автор скандального клипа о Хабибе провел бой на голых кулаках с дагестанцем

Дмитрий Кузнецов (ака Анубис) победил единогласным решением судей Абубакара Мамедова (ака Добряк) в бою на голых кулаках на турнире лиги Hardcore Fighting Championship. Кузнецов несколько раз отправил Мамедова в нокдаун.

В апреле Кузнецов (11-6) опубликовал клип на песню «Король лицемерия», в котором высмеял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Видео боя выложено на Youtube-канале Hardcore Fighting Championship