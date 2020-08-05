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Автор скандального клипа о Хабибе провел бой на голых кулаках с дагестанцем

19:40
Дмитрий Кузнецов и Абубакар Мамедов.
Дмитрий Кузнецов и Абубакар Мамедов.

Дмитрий Кузнецов (ака Анубис) победил единогласным решением судей Абубакара Мамедова (ака Добряк) в бою на голых кулаках на турнире лиги Hardcore Fighting Championship. Кузнецов несколько раз отправил Мамедова в нокдаун.

В апреле Кузнецов (11-6) опубликовал клип на песню «Король лицемерия», в котором высмеял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Видео боя выложено на Youtube-канале Hardcore Fighting Championship

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