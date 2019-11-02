Атлетическая комиссия предпримет дисциплинарные меры против Гастелума из-за инцидента на взвешивании

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) решила принять меры против американца Келвина Гастелума из-за инцидента на взвешивании. В заявлении говорится, что американский боец вступил в контакт с другим человеком во время процедуры взвешивания, что является нарушением политики NYSAC. В результате Гастелума ждет дисциплинарное взыскание, а его бой с Дарреном Тиллем на турнире UFC 244 состоится, как и планировалось.?

Напомним, Гастелум успешно сделал вес. Однако, в социальных сетях разгорелся скандал, когда фанаты увидели видео церемонии взвешивания. Бойца заподозрили в том, что он опирался на своего тренера Рафаэля Кордейру, чтобы не превысить необходимый вес.

Гастеллум попал в скандальную историю на взвешивании перед боем против Тилла