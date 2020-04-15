Аскрен назвал Шевченко российской шпионкой

Бывший боец UFC Бен Аскрен поделился мнением о чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко. Ранее стало известно, что представительница Киргизии перенесла операцию на ноге и выбыла до конца лета.

— Ее отправили на более важную миссию, поэтому пришлось сняться с UFC 251, — приводит слова Аскрена Essentially Sports. — Ее призвали к более важной миссии, на кого бы она там ни работала.

Сказали: «Слушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу.

— Она говорит на нескольких языках, эксперт по оружию, водит самолеты. Она ведь российский агент, не так ли? — сказал Аскрен перед UFC 246.

32-летняя Валентина Шевченко, у которой есть гражданство Киргизии, России и Перу, одержала 19 побед в ММА при трех поражениях.