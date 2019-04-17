Артем Тарасов расскажет о бое с Дациком в эфире "СЭ"!

Популярный блогер Артем Тарасов и его тренер Алексей Прокофьев станут гостями эфира "СЭ". Тема беседы – бой Тарасова с самым эпатажным бойцом ММА Вячеславом Дациком.

Блогер весил вдвое меньше соперника, но победил после того, как Дацика дисквалифицировали за неоднократные нарушения правил. "Рыжий Тарзан" в свою очередь обвинил судей поединка в продажности.

О деталях боя, судействе, гонорарах Тарасов и Прокофьев расскажут в эфире YouTube-канала “СЭ". Присылайте свои вопросы, будет жарко!