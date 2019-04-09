Артем Тарасов: "Хабиба Нурмагомедова испортило всевластие"

Российский боец ММА и блогер Артем Тарасов, который 15 апреля проведет бой против Вячеслава Дацика рассказал о своих взаимоотношениях с семьей Нурмагомедовых:

– Сейчас получаю большую поддержку с Кавказа. Отчасти, возможно, потому что Дацик оскорблял отца Хабиба Нурмагомедова и самого Хабиба. Для меня Нурмагомедов сейчас однозначно в тройке лучших представителей ММА в мире. Его брат, Абубакар, да и многие нынешние звезды UFC, как Забит Магомедшарипов, в свое время начинали с блогерских боев. Буквально платили мне по 100 долларов, чтобы раскрутиться.

– Хабиб также сейчас в какой-то мере стал блогером, высказывается на политические темы, о театре. Как к этому относиться?

– Я всегда говорил, что деньги портят людей. Богатые люди – другие, конечно, они начинают забывать какие-то ценности.

– Это случай Хабиба?

– В какой-то мере с ним это произошло, да. Всевластие повлияло. С этим надо бороться, но это нормально. Высоцкий был героинщиком. У многих великих случаются заскоки. (Дмитрий Кузнецов)