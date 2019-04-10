Артем Тарасов: "Дацик настроен меня убить"

Youtube-блогер Артем Тарасов дал интервью "СЭ" о поединке с самым скандальным российским бойцом ММА Вячеславом Дациком, который состоится 15 апреля. В частности, он рассказал, как относится к мировоззрению Дацика и назвал тройку лучших бойцов в смешанных единоборствах на данный момент.

28-летний Тарасов - тоже боец ММА. Он провел пять боев, во всех одержав победу. Однако Дацик - самый серьезный оппонент в его карьере. В том числе из-за своих габаритов. Вес Тарасова - 75 килограммов, а Дацика - 150. Поединок будет закрытым для публики. Его видеозапись будет выложена на следующий день. (Дмитрий Кузнецов)

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