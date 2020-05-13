Артем Лобов объяснил, почему Хабиб зря называл Макгрегора цыпленком

Российско-ирландский боец Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, почему Хабибу Нурмагомедову не следовало называть Конора Макгрегора цыпленком и почему дагестанца нельзя винить в пятой отмене поединка с Тони Фергюсоном.

— Вы в курсе, что ваш земляк, Олег Тактаров, сказал, что вы — тот человек, от которого надо рожать детей?

— (Смеется.) Нет, не слышал эту цитату.

— Он таким образом похвалил вас за то, что вы заступились за Хабиба, когда сорвался его поединок с Фергюсоном.

— Я всегда за справедливость. Ситуация такая, что из-за этой короны никуда не полететь. Каждый президент в мире говорил: «Сидите дома, никуда не выходите». И что надо было делать в этой ситуации? Надо было просто выйти и сказать: «Ребят, на улице корона. Все говорят сидеть дома, тренироваться нельзя, ничего нельзя. Одни проблемы. Давайте посидим, переждем и выйдем позже». Что в конечном итоге? Турнир не прошел (18 апреля). Я был уверен, что он не пройдет. А как можно его провести, если все президенты мира говорят: «Нельзя», а какая-то компания выходит и говорит: «А мы будем работать». Авиалинии теряют миллиарды, производство встало, все компании терпят огромный ущерб, а одна компания решает что-то провести? Премьер-лига встала! Там многомиллионные расходы, а клубам приходится платить игрокам зарплаты по 200-300 тысяч в неделю, несмотря на то, что матчи не проводятся. Сразу было ясно, что UFC ничего не сможет провести. Что было толку тратить нервы? Корона, так что сидите, ждите, когда наладится ситуация. Сейчас, видите, все возвращается, и UFC вернулся.

— Почему до этого Хабиба можно было критиковать за то, что он снимался с поединков?

— Я же говорю, здесь совсем другая ситуация. Раньше все было в другом формате. Когда он говорил моему близкому другу: «Ты chicken (англ. — цыпленок), ты боишься», в то время, когда Конор ни разу не снялся ни с одного боя, выходил даже с травмами. Хабиб снимался из-за травм, это факт. Как человек, который снимался с боев, говорит другому, который ни разу не снимался, что он трус... Это же несправедливо, а я за справедливость. Здесь же ситуация такая: весь мир говорит, что нужно сидеть дома, а кто-то пытается заставить Хабиба выйти. И эти же люди, которые ему говорят: «Езжай на бой», сами потом пишут: «Сидите дома, давайте проявим уважение к медперсоналу». Сказав это, они говорят Хабибу: «Лети на бой». Это несправедливо.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)