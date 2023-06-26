Арман Царукян: «Хочу драться с Махачевым в октябре в Абу-Даби»

Российский легковес UFC Арман Царукян (20-3) рассказал, что следующий бой хочет провести на турнире UFC 294 в октябре в Абу-Даби, ОАЭ.

«С кем и когда я хочу драться? С Исламом Махачевым в октябре в Абу-Даби. Для меня это идеальный сценарий. Как бы то ни было, я все равно хочу драться в Абу-Даби. Как вариант, против Майкла Чендлера. Я готов драться с любым из топ-5», — сказал Царукян в интервью LowKick MMA.

Царукян победил Жуакина Силву (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.