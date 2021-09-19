Арман Царукян: «Готов драться с ребятам из топ-10 и топ-5. Хочу побить Хукера»

14-й номер легкого веса UFC Арман Царукян вызвал 8-го номера Дэна Хукера после победы над Кристосом Гьягосом на UFC Vegas 37.

«В последних 4 боях у меня были одни решения, и Шон Шелби сказал мне: «Тебе нужен финиш, если хочешь расти». Чувствую, что могу драться с ребятами из топ-10, топ-5. Хочу драться с Хукером. Слышал, что у него проблемы с визой, если он не сможет прилететь на следующей неделе, я могу подменить его», — сказал Царукян в октагон-интервью сразу после боя.

Царукян победил Гьягоса техническим нокаутом в 1-м раунде. Армянский боец идет на 4 победах подряд в легком весе UFC.