Анкалаев и Крылов проведут бой в ночь на 28 февраля

Российский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев проведет бой с Никитой Крыловым на турнире UFC Fight Nights, который пройдет 27 февраля (в ночь на 28 февраля по московскому времени). Об этом в Twitter сообщает журналист Бретт Окамото.

Крылов в UFC представляет Украину (он родом из Луганской области), при этом весной после победы над Джонни Уокером сфотографировался с двумя флагами — украинским и российским.

На счету 28-летнего Анкалаева 14 побед и 1 поражение в ММА (5-1 в UFC). У 28-летнего Крылова — 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC).