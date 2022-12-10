Анкалаев — Блахович: главный кард турнира UFC 282 — время начала и трансляция боев

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» пройдет турнир UFC 282. В главном бою вечера единоборств подерутся за титул в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (17-1-0) и поляк Ян Блахович (29-9-0).

Предлагаем Вам ознакомиться с кардом турнира UFC 282:

Основной кард UFC 282:

Ян Блахович — Магомед Анкалаев (титульный бой в полутяжелом весе)

Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон (легкий вес)

Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно (полусредний вес)

Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси (средний вес)

Брайс Митчелл — Илия Топурия (полулегкий вес)

Предварительный кард

Рауль Росас-младший — Джей Перрин (легчайший вес)

Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос (тяжелый вес)

Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула (средний вес)

Крис Кертис — Хоакин Бакли (средний вес)

Бои предварительного карда начнутся в 02.00 по московскому времени 11 декабря. Основной стартует в 06.00 мск. Поединок Блахович — Анкалаев начнется около 07.30 мск.

Противостояние Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева покажут в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Боец».