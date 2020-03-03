Российский боец Магомед Анкалаев, который в выходные на турнире в Норфолке победил молдавского бойца Иона Куцелабу, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов UFC, информирует сайт промоушена. Для него это четвертая победа подряд.

Единственное поражение он потерпел в дебютном поединке в UFC от шотландца Пола Крэйга.

?Всего на счету 27-летнего Анакалаева 14 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC).

?Лидирует в этом дивизионе Доминик Рейес.