Анкалаев — 15-й в рейтинге UFC
3 марта 2020, 23:45
Российский боец Магомед Анкалаев, который в выходные на турнире в Норфолке победил молдавского бойца Иона Куцелабу, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов UFC, информирует сайт промоушена. Для него это четвертая победа подряд.
Единственное поражение он потерпел в дебютном поединке в UFC от шотландца Пола Крэйга.
?Всего на счету 27-летнего Анакалаева 14 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC).
?Лидирует в этом дивизионе Доминик Рейес.
Дополнительная информация: