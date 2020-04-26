Андрей Орловский: «В идеале набить рожу Федору и Овериму одновременно»

Белорусский боец UFC Андрей Орловский хотел бы взять реванш у Федора Емельяненко. Об этом он заявил, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

— Кому больше хочешь набить рожу — Феде или (Алистару) Овериму? — спросили Орловского.

— В идеале для меня было бы двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как оно будет дальше — поглядим.

Также у Орловского поинтересовались, считает ли он Емельяненко одним из лучших бойцов на планете.

— Безусловно, как бы то ни было, Емельяненко знают, он был чемпионом Pride. В нашем бою он одержал победу. Ошибки-не ошибки с моей стороны, но факт остается фактом. Да, у него своя ниша, — ответил Орловский.

Бой между Емельяненко и Орловским состоялся в феврале 2009 года на турнире Affliction. Российский боец одержал победу нокаутом в первом раунде.

На счету 41-летнего Орловского 28 побед и 19 поражений в ММА. Он выступает с 1999 года.