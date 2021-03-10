Бенавидес прокомментировал поражение Аскарову

Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе американец Джозеф Бенавидес поделился эмоциями после поражения россиянину Аскару Аскарову на UFC 259.

«Просто хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня до, во время и после [боя], — пишет Бенавидес в своем Instagram. — Тяжелая ночь, и у меня так много мыслей, но я остаюсь смиренным и принимаю это как должное. Хотел бы выразить признательность за поддержку и возможность биться».

Бой Аскаров — Бенавидес продлился всю дистанцию из 3-х раундов, а его итогом стала победа российского бойца единогласным решением судей. Ожидается, что уже в следующем бою непобежденный Аскаров проведет бой за титул.