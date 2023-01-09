Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:01

Брайс Митчелл: «Волкановски не дрался с жесткими бойцами. Он получает легкие бои»

Брайс Митчелл считает, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски избегает сильных полулегковесов
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американец Брайс Митчелл (15-1) считает, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) избегает сильных бойцов.

«Я могу нокаутировать Александра Волкановски к чертовой матери за 10 миллионов долларов. Я устал от его разговоров о том, что у него нет других претендентов. Он не дрался с самыми жесткими бойцами. Он получает легкие бои», — сказал Митчелл в интервью ESPN.

Ислам Махачев (23-1) и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
ММА
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жозе Альдо дебютирует в боксе 10 февраля

Порье раскритиковал Уайта: «Ты никогда не должен поднимать руку на женщину»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости