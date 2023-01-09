Брайс Митчелл: «Волкановски не дрался с жесткими бойцами. Он получает легкие бои»

Американец Брайс Митчелл (15-1) считает, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) избегает сильных бойцов.

«Я могу нокаутировать Александра Волкановски к чертовой матери за 10 миллионов долларов. Я устал от его разговоров о том, что у него нет других претендентов. Он не дрался с самыми жесткими бойцами. Он получает легкие бои», — сказал Митчелл в интервью ESPN.

Ислам Махачев (23-1) и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.