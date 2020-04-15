Алексей Олейник: «Турнир UFC 9 мая пройдет в Неваде, Флориде или Техасе»

Российский боец UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» рассказал, где может пройти турнир UFC, запланированный на 9 мая. Соперником Олейника на этом шоу должен стать бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисиу Вердум.

— То, что лига не будет переносить турнир 9 мая, что вы в карде, стало для вас неожиданностью?

— Нет, это не стало. У меня была информация, что турнир состоится в мае — плюс-минус две максимум три недели.

— Может быть, у вас есть инсайд, где пройдет шоу?

— Пока UFC держит это в секрете. В любом случае, это будет в одном из трех штатах — Невада, Флорида или Техас. Насколько я знаю.

— А частный остров?

— Это не такая большая сложность, если у вас есть, грубо говоря 3-5 миллионов долларов. Сложнее организовать там инфраструктуру, доставить туда людей, поселить. Но такая богатая организация, как из UFC, думаю, может найти — даже среди своих владельцев — кто был бы готов поделиться частной собственностью. Это возможно. Но я не думаю, что они быстро — за месяц-два-три — успеют сделать что-то качественное из частного острова. Но такая мысль теперь есть. Может, через полгода-год мы увидим новый формат.

На счету 42-летнего Олейника 58 побед и 13 поражений в ММА. Он выступает с 1996 года. Боец тренируется во Флориде. (Илья Андреев)