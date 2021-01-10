Александр Волкановски: «Забит вряд ли решит вопрос с кардио. Для этого ему придется стать не таким опасным»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился мнением о проблемах Забита Магомедшарипова с выносливостью.

«Меня удивило, как Каттар поздно начал вносить изменения в бою с Забитом. Когда я смотрел бой со стороны, то увидел, что Забит замедлился уже после первого раунда, и изменения нужно было вносить именно в начале второго. Каттар же начал что-то менять только к середине 3-го раунда. Забита нужно давить и поджимать дистанцию. Вот есть условно такая длинная дистанция, с которой он может бросать все свои яркие кики, но если ты подожмешь его, ему будет уже сложнее.



Я не говорю, что он сломается, но ему будет уже сложнее. У Забита очень взрывной стиль. И тейкдауны взрывные и все его удары. Для этих взрывов ему нужно пространство. Каттар стоял с ним два раунда и вторым номером контратаковал. Ему нужно было давить его. Сначала давить аккуратно — на финтах, футворке подбираться и сокращать сантиметр за сантиметром. А когда Забит устал — уже идти агрессивнее. Я не думаю, что Забиту удастся решить вопрос с кардио. Даже если в зале его поставят в такую ситуацию, где ему нужно будет идти против своей природы и драться через усталость, идти до последнего — это будет уже не Забит. Ему придется кардинально изменить свой стиль. Забит — это легкость, взрыв, креатив на пространстве. Такой стиль несовместим со способностью работать через усталость.



Поэтому если перестроить Забита на более экономный режим, это уже будет другой, не такой опасный боец. Я считаю, что он проиграл бы два последних боя, если бы они длились 5 раундов. Думаю, все после Каттара окончательно поняли, что Забита нужно давить, а не стоять с ним на дистанции», — сказал Волкановски на подкасте Grange TV.

9 ноября 2019-го Забит Магомедшарипов победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Moscow.