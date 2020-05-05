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Александр Шлеменко — о самоизоляции: «Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно»

19:34
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram
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Бывший чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко опубликовал новое видео в Instagram.

— Воспоминания! Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно, — написал Шлеменко. — Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову.

Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 686 963 человек. Зафиксирован 255 096 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 220 480 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 155 370 человек, 19 865 выздоровело, 1 451 умер.?

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