Бывший чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко опубликовал новое видео в Instagram.

— Воспоминания! Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно, — написал Шлеменко. — Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову.

Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 686 963 человек. Зафиксирован 255 096 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 220 480 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 155 370 человек, 19 865 выздоровело, 1 451 умер.?