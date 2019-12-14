Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом означает признание поражения. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что российские боксеры отказались ехать на Игры в Токио под олимпийским флагом.

— Это очень большой удар по российскому спорту, это удар больше по руководству спорта, государства. Мне сложно сказать, как быть спортсменам, — цитирует «РИА Новости» Шлеменко. — Всегда есть какие-то компромиссы. У наших ребят хорошие условия. Я не думаю, что им перекроют кислород, наше руководство продолжит поддерживать наших ребят. У боксеров правильная позиция, я бы тоже не хотел ехать под нейтральным флагом. Ехать под нейтральным флагом — заранее признать свое поражение. Но я не буду осуждать тех, кто поедет. Но они едут, признав, что их запятнали. То есть они превращаются в потерпевших.